Сегодня годовщина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

На территории гидростанции к годовщине аварии построена православная часовня. На ее ступенях зажгут лампады в память о трагически погибших сотрудниках гидроэлектростанции. В витрине Дворца культуры "Энергетик" в поселке выставлены их фотопортреты.

Авария на крупнейшей (6,4 тысячи мегаватт) гидроэлектростанции России - Саяно-Шушенской ГЭС, расположенной на Енисее в Республике Хакасия, произошла 17 августа 2009 года. В результате станция была полностью остановлена на полгода из-за повреждений всех 10 агрегатов. Большинство погибших в этой аварии - жители поселка Черемушки.