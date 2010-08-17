Сегодня годовщина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
17 августа 2010, 08:24ОбществоОльга
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Год назад катастрофа на крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире Саяно- Шушенской ГЭС унесла жизни 75 человек. Траурные мероприятия сегодня пройдут в Хакасии.
На территории гидростанции к годовщине аварии построена православная часовня. На ее ступенях зажгут лампады в память о трагически погибших сотрудниках гидроэлектростанции. В витрине Дворца культуры "Энергетик" в поселке выставлены их фотопортреты.
Авария на крупнейшей (6,4 тысячи мегаватт) гидроэлектростанции России - Саяно-Шушенской ГЭС, расположенной на Енисее в Республике Хакасия, произошла 17 августа 2009 года. В результате станция была полностью остановлена на полгода из-за повреждений всех 10 агрегатов. Большинство погибших в этой аварии - жители поселка Черемушки.
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