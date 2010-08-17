Тагильский трамвай: есть ли свет в конце тоннеля?

Напомним, сейчас обслуживание пассажиров выполняет общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания городским электротранспортом».«УК ГЭТ» арендует основные фонды, принадлежащие городу: трамваи, путевое и энергохозяйство — и фактически использует ресурс, заложенный в хозяйстве с советских времён. Современные средства и методы работы вводятся, нолишь те, что позволяют произвестина ввод и эксплуатацию затраты по минимуму. Немалая доля путей давно требует ремонта, а в свете мировой тенденции развития трамвая как наиболее перспективного вида транспорта и упадка культуры российских автомобилистов —также и выделения от проезжей части. Предприятию не по силам закупки современных трамваев; ресурс многихиз работающих исчерпается уже совсем скоро. Администрация города шанс покупки трёх вагонов по цене одного упустила, однако соседний Екатеринбург сумел получить по той же самой программе софинансирования почти десяток новеньких трамваев.

Если так будет продолжаться далее, город рискует лишиться трамвая вообще, ведь ещё в нелёгких 90-х администрация города вместо того, чтобы развивать трамвай, допустила массовый выпуск маршруток, дублирующих трамвайные линии, что в совокупности с крайне несвоевременными выплатами дотаций за перевозку льготников и неисполнением обязательств по муниципальным программам привело трамвайное хозяйство к ещё большему упадку. Оптимальное развитие в городах, примерно равных Тагилу, таково: основа системы — транспорт большой вместимости (трамвай), а транспорт малой вместимости выполняет роль подвозящего.

Каково остаться с «маршруточниками» один на один, уже испытали на себе жители отдалённых районов города. После того как ПОПАТ прекратил работу на городских перевозках, его маршруты были отданы на откуп маршруточным компаниям. На новых автобусах они начали обслуживать, например, маршрут 7 в пос. В. Черемшанка. Сразу же по максимуму была поднята стоимость проезда (с 10 рублей до 12), прекратили действие льготы на проезд, были упразднены выгодные проездные билеты. В тех же городах, где трамвай закрыли (например, Воронеж), экологи и врачи уже бьют тревогу из-за сильной загазованности городского воздуха и резкого роста у горожан заболеваний дыхательной системы.

ГЭТ выполняет перевозки на социально-значимых маршрутах, однако средств на оплату потребляемой электроэнергии катастрофически мало, а значит, приходится идти на крайние меры. Предприятие частное, поэтому, по словам председателя комитета по городскому хозяйству А. Д. Чусовитина, согласно Федеральному Закону № 131,муниципалитет имеет право не покрывать убытки от перевозок. Любых, в том числе и социально важных. Получилось так, что трамвайщики, по большому счёту, остались один на один со своими проблемами, и о том, будет ли работать трамвай или нет, голова болит только у руководства «УК ГЭТ» — муниципалитет самоустранился.

Несколько лет назад при экс-мэреН. Н. Диденко уже было допущено банкротство муниципального предприятия «Тагилэлектротранс». Повторится ли это вновь, ведь судьба трамвайщиков очень зависит от отношения руководства города, покажет время и, возможно, поменявшееся отношение чиновников к трамваю. А пока трамвайщики перевозят тагильчан на единственном в городе экологически чистом и самом безопасном транспорте изо дня в день за весьма скромные зарплаты. И ждут. Ждут и пассажиры, ведь они с радостью предпочтут поездку в современном трамвае по отремонтированным путям, нежели париться в тесных, душных «ГАЗелях».