Торговать крепким алкоголем хотят запретить с 7-ми вечера до 11-ти утра

Там в центре города проходят пикеты трезвости. Пикетчики призывают противостоять спаиванию и наркотизации населения, а также собирают подписи для введения в День трезвости (11 сентября) "сухого закона".

Кроме того, предлагается с 1 октября увеличить время действия "ночного сухого закона". Активисты хотят, чтобы запрет на торговлю крепким алкоголем действовал с 19 часов до 11 утра.

В настоящее время магазинам запрещено продавать водку, коньяк и другие крепкие напитки с полуночи до 7 утра.