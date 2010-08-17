Торговать крепким алкоголем хотят запретить с 7-ми вечера до 11-ти утра
17 августа 2010, 17:01ОбществоОльга
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Сбор подписей за введение на территории Свердловской области "абсолютного сухого закона", правда, пока только на сутки, начался в Каменске-Уральском, сообщает Интерфакс.
Там в центре города проходят пикеты трезвости. Пикетчики призывают противостоять спаиванию и наркотизации населения, а также собирают подписи для введения в День трезвости (11 сентября) "сухого закона".
Кроме того, предлагается с 1 октября увеличить время действия "ночного сухого закона". Активисты хотят, чтобы запрет на торговлю крепким алкоголем действовал с 19 часов до 11 утра.
В настоящее время магазинам запрещено продавать водку, коньяк и другие крепкие напитки с полуночи до 7 утра.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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