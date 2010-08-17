В Китайском парке установили "колючие" скамейки
17 августа 2010, 09:49ОбществоОльга
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В китайском парке появились скамейки с шипами, с помощью которых администрация надеется решить проблему чрезмерного числа отдыхающих в нем.
Шипы автоматически убираются после того, как желающий присесть опустит монету в специальный автомат. Через непродолжительное время шипы вновь появятся на поверхности лавочки. Таким оригинальным способом администрация парка борется с людьми, которые сидят на лавочках целый день.
Идея таких необычных скамеек принадлежит немецкому скульптору Фабиану Брюнсингу. С помощью своего изобретения он хотел выразить протест против коммерциализации современной жизни.
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