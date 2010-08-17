В Нижнем Тагиле карманник вытащил у женщины 7 тысяч, пока она платила за газ
17 августа 2010, 17:12ОбществоОльга
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Карманник украл у тагильской пенсионерки 7000 тысяч рублей.
Кража произошла в помещении "Уральских Газовых Сетей" по улице Газетной, куда 56-летняя пенсионерка пришла заплатить за услуги. Пока она заполняла квитанции, 27-летний мужчина вытащил из ее сумки кошелек и попытался убежать.
В последний момент женщина заметила пропажу и закричала. Вдогонку за вором бросились двое мужчин. Схватив его, они вызвали милицию. Сейчас мужчина дает признательные показания.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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