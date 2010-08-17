В Нижнем Тагиле карманник вытащил у женщины 7 тысяч, пока она платила за газ

Кража произошла в помещении "Уральских Газовых Сетей" по улице Газетной, куда 56-летняя пенсионерка пришла заплатить за услуги. Пока она заполняла квитанции, 27-летний мужчина вытащил из ее сумки кошелек и попытался убежать.