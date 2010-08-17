В Нижнем Тагиле закончились новые автомобильные госномера
17 августа 2010, 17:41ОбществоОльга
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Тагильские автолюбители столкнулись с проблемой получения госномеров при постановке автомобиля на учет.
По словам начальника отдела органалитики и пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергея Бернгарда, сейчас новых номеров в городе нет. Поэтому тем, кто ставит машину на учет, выдают старые госномера, снятые с учета накануне. Ситуация должна измениться через пару недель, – заверил Сергей Бернгард.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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