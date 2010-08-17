В Нижнем Тагиле закончились новые автомобильные госномера

По словам начальника отдела органалитики и пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергея Бернгарда, сейчас новых номеров в городе нет. Поэтому тем, кто ставит машину на учет, выдают старые госномера, снятые с учета накануне. Ситуация должна измениться через пару недель, – заверил Сергей Бернгард.