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В Свердловской области стремительно растут цены на муку. Рост цен ничем не оправдан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области стремительно растут цены на муку. Рост цен ничем не оправдан

17 августа 2010, 09:08ОбществоОльга
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