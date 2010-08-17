В Свердловской области стремительно растут цены на муку. Рост цен ничем не оправдан
Свердловским УФАС выявлен рост цен на муку. По мнению экспертов, изменение цен ничем не оправдано.
С 1 июля по 1 августа 2010 года в Свердловской области значительно выросла закупочная цена на муку всех сортов, увеличение цен составило до 60-90% в зависимости от сорта муки.
Как сообщает 66.ru, хлебокомбинаты объясняют это увеличением отпускных цен со стороны поставщиков муки. Свердловским УФАС России направлены запросы крупным поставщикам, осуществляющим реализацию муки на территории Свердловской области, с целью выяснения обоснованности причин повышения отпускных цен.
Однако цены на хлеб в Свердловской области пока не изменились.
Между тем мука и хлебобулочные изделия подорожали во многих российских регионах. Но, по словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, рост цен на муку ничем не оправдан. Сегодня вырабатывается мука из зерна, закупленного два месяца назад. Естественно, по двухмесячной давности ценам, а они были совершенно другими. Поэтому в этом сезоне абсолютно нетрадиционное поведение мучного рынка, передает слова Злочевского "Российская газета".