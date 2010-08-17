В Свердловской области стремительно растут цены на муку. Рост цен ничем не оправдан

С 1 июля по 1 августа 2010 года в Свердловской области значительно выросла закупочная цена на муку всех сортов, увеличение цен составило до 60-90% в зависимости от сорта муки.

Как сообщает 66.ru, хлебокомбинаты объясняют это увеличением отпускных цен со стороны поставщиков муки. Свердловским УФАС России направлены запросы крупным поставщикам, осуществляющим реализацию муки на территории Свердловской области, с целью выяснения обоснованности причин повышения отпускных цен.

Однако цены на хлеб в Свердловской области пока не изменились.