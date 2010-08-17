Выпуском единой электронной карты займется Сбербанк
17 августа 2010, 16:57ОбществоОльга
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Оператором проекта создания единой электронной карты выступит ОАО "Универсальная электронная карта", созданное в июне Сбербанком, "Уралсибом" и "Ак Барсом". Об этом пишет газета "Коммерсант".
Эмиссия универсальных электронных карт начнется в 2012 году, а к 2014 году такая карта должна быть у каждого гражданина России. Cоздать систему универсальных карт для всех россиян предложил президент Дмитрий Медведев.
Электронная карта будет представлять собой единый документ, содержащий паспортные, пенсионные, налоговые и банковские данные. В перспективе ее создание позволит высвободить до 60-70 процентов чиновников социальной сферы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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