Записаться на прием к врачу жители Нижнего Тагила теперь смогут через Интернет и по телефону

Пользователи Интернета могут сохранить в закладках полезный сервис: https://samozapis.ru. Остальным стоит запомнить номер телефона 8-800-200-99-03. Звонок по России бесплатный, в том числе и с сотовых телефонов. Но нужно помнить, что, набрав этот номер, вы попадаете не напрямую в поликлинику, а в региональный центр. Будьте готовы сообщить, что вы находитесь в Нижнем Тагиле, а затем - какая поликлиника и какой именно специалист вас интересуют.