Записаться на прием к врачу жители Нижнего Тагила теперь смогут через Интернет и по телефону
В Нижнем Тагиле началось тестирование регионального сервиса электронной записи к врачу – так называемая самозапись. Новая система записи пациентов позволит записаться на амбулаторный прием в нужную поликлинику к нужному специалисту, минуя очередь в регистратуре.
Пользователи Интернета могут сохранить в закладках полезный сервис: https://samozapis.ru. Остальным стоит запомнить номер телефона 8-800-200-99-03. Звонок по России бесплатный, в том числе и с сотовых телефонов. Но нужно помнить, что, набрав этот номер, вы попадаете не напрямую в поликлинику, а в региональный центр. Будьте готовы сообщить, что вы находитесь в Нижнем Тагиле, а затем - какая поликлиника и какой именно специалист вас интересуют.
Пока в программе принимают участие только четыре медучреждения - объединенная женская консультация Демидовской горбольницы, поликлиника Демидовской ЦГБ, поликлинника № 4 и отделение №1 поликлиники №4. Дальнейшая работа сервиса самозаписи к врачам зависит от того, будет ли она востребована тагильчанами.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM