Житель сгоревшего Вижая: Люди спасались от огня в реке

Когда случилась трагедия, губернатор Александр Мишарин пообещал уладить все проблемы с новым жильем для погорельцев. По словам Владимира Морозова, на сегодняшний день получено 3 квартиры, остальные погорельцы живут в интернате. "Губернатор и мэр обещали, что к 1 сентября вопрос будет закрыт, потому что в этот интернат приедут учащиеся", - рассказал он корреспонденту "УралПолит.Ru".

Обещанные 100 тыс. рублей в помощь погорельцам будут перечислены на сберкнижки пострадавшим от пожара в течение недели - так им пообещали в администрации.

Кроме того, через две недели жителям сгоревшего поселка выплатят вторую компенсацию в размере 100 тысяч из федерального бюджета. "Сегодня мы получили 10 тыс. рублей на текущие расходы и по пять тысяч нам дали "подъемных". Всю компенсацию за имущество утерянное нам сказали взыскивать через суд" - сказал Владимир Морозов.