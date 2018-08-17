119 домов в Свердловской области исключены из программы капремонта

В список не были включены 119 многоквартирных домов. 66 из них расположены в Восточном, 21 – в Северном, 6 – в Горнозаводском и 2 – в Южном управленческих округах Свердловской области.

Генеральный директор фонда капремонта Станислав Суханов отметил, что ремонт домов, которые не попали в список, был признан нецелесообразным. Так, МКД были признаны аварийными и ветхими. Теперь эти объекты будут переданы в программу расселения аварийного жилья.

Всего за время реализации программы из нее было исключено 1886 жилых домов. Она корректируется не реже одного раза в год. Решения о включении и исключении домов из программы принимают органы местного самоуправления. В случае, если дом признаётся аварийным, средства, собранные с собственников помещений в этом доме, по нормам жилищного законодательства, направляются на снос здания или его реконструкцию,сообщил Станислав Суханов.