12 сотрудников УВЗ в Нижнем Тагиле смогут купить квартиры из жилфонда корпорации
12 человек, работающих на УВЗ в Нижнем Тагиле, в первой половине 2019 года смогут купить квартиры из жилищного фонда корпорации.
Об этом рассказал гендиректор УВЗ Александр Потапов во время встречи с лидерами профсоюзных организаций.
В составе жилищного фонда УВЗ в Нижнем Тагиле 259 квартир, которые предоставляются сотрудникам предприятия по договорам коммерческого найма на период их работы на заводе.
В первом полугодии 2019 года планируется отчуждение 12 из них по рыночной стоимости работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кандидаты на приобретение жилья будут выбираться на жилищной комиссии.
Кроме того, в ходе встречи Александр Потапов также рассказал, что корпорация запустила дополнительную социальную программу «Жилье», а начиная с нового года, на предприятие принято более 1,5 тысяч человек, и ведется работа по поиску квалифицированных кадров в связи с производственными планами.