12 сотрудников УВЗ в Нижнем Тагиле смогут купить квартиры из жилфонда корпорации

Об этом рассказал гендиректор УВЗ Александр Потапов во время встречи с лидерами профсоюзных организаций.

В составе жилищного фонда УВЗ в Нижнем Тагиле 259 квартир, которые предоставляются сотрудникам предприятия по договорам коммерческого найма на период их работы на заводе.

В первом полугодии 2019 года планируется отчуждение 12 из них по рыночной стоимости работникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кандидаты на приобретение жилья будут выбираться на жилищной комиссии.