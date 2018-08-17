800 сотрудников убойного цеха птицефабрики «Среднеуральская» могут лишиться работы
Сегодня, 11:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Решение суда о прекращении выброса отходов в Молебское болото послужило причиной остановки работы убойного цеха птицефабрики «Среднеуральская». 800 сотрудников фабрики могут потерять работу.
Источник: «Уральский меридиан»
Администрация птицефабрики заявила, что без убойного цеха птицефабрика будет вынуждена полностью прекратить свою деятельность, так как без забоя кур будет нечего поставлять в магазины.
Кроме того, выполнение существующих обязательств перед поставщиками станет невозможным.
Собственником птицефабрики является компания «Равис», которая приняла решение вывезти кур на другие предприятия.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей