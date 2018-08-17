Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
800 сотрудников убойного цеха птицефабрики «Среднеуральская» могут лишиться работы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Pticefabrika sredneuralskaja 1000x667

800 сотрудников убойного цеха птицефабрики «Среднеуральская» могут лишиться работы

Сегодня, 11:30Общество
Читайте
также
Госзакупки в Свердловской области: полевая кухня, дрова и сточные воды
День города-2018 в Нижнем Тагиле. Как это было?
Дожди, град и усиление ветра ожидаются в Нижнем Тагиле 14 и 15 августа