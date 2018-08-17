Алкоголь, грязь и долги: 4 детей живут в неблагополучной квартире в Нижнем Тагиле

Жильцы многоквартирного дома на Красном Камне пожаловались на соседей – многодетную семью. В обращении говорилось о том, что семья пьющая и неблагополучная, четверо детей ходят голодные и с синяками. Помимо этого, коммунальные долги в многодетной семье насчитывают более 1 млн рублей. Редакция TagilCity.ru провела собственное расследование.

Прошу проверить пьющую неблагополучную семью, проживающую по ул. Береговая-Краснокаменская. В семье проживает четверо несовершеннолетних детей, мать не работает. Ежедневно слышны крики детей, дети ходят с синяками на половину лица, голодные, семья имеет долг по оплате коммунальных платежей свыше 1 млн рублей, сожгли электрощиты на этаже, пытаясь подключится к электроэнергии соседей, сообщили на сайте «Городской контроль».

Редакция TagilCity.ru выехала на место по адресу ул. Береговая-Краснокаменская, 4. Жительница дома рассказала, что знает семью, в которой четверо детей, все они от разных отцов. Мать детей зовут Яна, и вся ее жизнь проходит на глазах у соседей. Она подтвердила, что в этой семье регулярно употребляют алкоголь.

Пьют, пьют, грязь у них. При таком количестве детей еще какие-то гости ходят. Придут и сразу все в магазин бегут галопом за бутылкой. Мужик-то у нее совсем опустился. У них даже крошки хлеба порой не бывает. Вчера к ним две женщины приходили, обе из разных каких-то организаций, у подъезда встретились и пошли к ним. Видимо, опека. Электрик вчера приходил, сказал, что бабахнуло в электрощитке, когда они пытались подключиться к соседям. За квартиру не платят, у нее долги еще от матери остались, поделилась соседка.

Другая соседка пояснила, что дети из этой семьи всегда чистые и сытые. Мать готова отдать им последнее, несмотря на то, что любит выпить. По словам жительницы дома, мать подрабатывает, а вот отец нигде не работает. В разговоре выяснилось, что одному из детей Яны она приходится родной бабушкой.

Я ее давно знаю, даже пускай и не живу здесь. Выпивать – они выпивают. Дети так-то ухоженные ходят, их четверо, все от разных браков, они у нее чистенькие. Это уж она старается. Кормить она их тоже кормит, сама не поест – им отдаст. Проблема у нее в том, что долгов за квартиру было еще при ее покойной маме накоплено. Мужик у нее не работает, бухает постоянно. Она подрабатывает – моет в подъездах. А этот-то все у них тащит – отец-то. Он никогда не работал, а из холодильника тащит исправно. Она моя бывшая сноха, девка она не плохая, трудолюбивая. Когда с моим сыном разошлась, так у нее жизнь и покатилась, и пить начала. По пьянке у них бывают и драки, и шум, и гам, рассказала женщина возле дома.

Жильцы неблагополучной квартиры оказались дома. Журналисту открыли дверь, из квартиры почувствовался спертый запах. Сама Яна оказалась молодой женщиной. Внешний вид - красный нос, грязные волосы и отсутствие зубов. В квартире были видны оторванные обои, засаленные косяки, пол и потолок. Через приоткрытую дверь виднелась часть кухни с коричневыми от грязи стенами.

Дети – два мальчика и две девочки были чисто одеты и причесаны. Сама хозяйка пребывала в трезвом состоянии. Она рассказала, что подозревает, кто из соседей мог обратиться с жалобой. По ее словам, накануне у нее произошел конфликт на парковке возле детской площадки.

У нас тут получился инцидент такой – у меня четверо детей, они гуляли, младший кидал камушки. А у соседей машина стоит на парковке возле детской площадки, и он попал камушком в машину. Мы вечером пошли с мужем в магазин, соседи сказали, что наш ребенок поцарапал им машину. Я говорю: «Вы уверены, что это наш ребенок сделал?». Думаю, это они могли написать про нас. Они запросили с нас 20 000 рублей с ровного места, доказательств нет. Для меня это огромная сумма. Соседка начала пугать меня ПДН. Еще мы немножко конфликтуем с соседями напротив. Я раньше просто жила там с мужиком, а сейчас у меня другой муж. Ну, вот и конфликтуем, говорит многодетная мать.

На вопрос журналиста, как часто дети гуляют без присмотра взрослых, хозяйка квартиры ответила, что всегда контролирует их из окна. При этом она опровергла слова соседки, что ее муж нигде не работает. Она также рассказала, что в семью уже приходили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Я дома всегда, если у меня дети гуляют, я смотрю в окно, что они там делают. Мои дети никогда не уйдут без разрешения с детской площадки. Вчера к нам приходили из ПДН, просили меня подойти к ним в отдел. И в квартиру заходили. У нас тут как бы ремонта нет, потому что папа у нас недавно проводку только поменял. Обои в комнате мы в прошлом году клеили, так они уже все изрисованные, дети же все-таки. Муж у меня работает один, так как у меня четверо детей, я с ними дома. Старший пойдет в 3 класс, вторая девочка в первый, и двое маленьких еще, самого младшего только-только в садик отдали. Я тут попробовала работать, но не успеваю. И готовка, и стирка, и за маленьким смотреть надо. Пускай у меня все старенькое, но у нас есть вся мебель, одежда и еда у детей есть, рассказала Яна.

Еще одна жительница дома поделилась информацией о многодетных соседях.

Дети целый день гуляют без присмотра. Вчера наблюдала – одеты, правда, по погоде, причесаны, но целый день на улице и предоставлены сами себе. А эти пьют. У них даже крошки хлеба порой не бывает. Дед у них просрочку в магазинах берет по дешевке и им тащит – вот и полный холодильник. Кто свободные мужики были в подъезде – со всеми она пожила и детей родила, пояснила пенсионерка.

В отделе по делам несовершеннолетних сообщили, что эта семья уже состоит на учете, накануне по адресу с проверкой выезжали сотрудники ОП №18.