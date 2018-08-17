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Алкоголь, грязь и долги: 4 детей живут в неблагополучной квартире в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Алкоголь, грязь и долги: 4 детей живут в неблагополучной квартире в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:00Общество
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