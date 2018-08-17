Фильмы о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 вышли в финал в Каннах

По словам руководителя пресс-службы заявочного комитета «Экспо-2025» Василины Васильевой, ролики подали на конкурсную программу Каннского фестиваля неигрового кино сразу же после показа на Генассамблее Международного бюро выставок в Париже.

В июле стало известно, что ролики прошли в финал в номинации «Лучший фильм». Фильмы посявящены четырем темам: стране, городу-кандидату Екатеринбургу, проекту выставки и наследию «Экспо-2025».

Ролики связаны между собой сквозными персонажами, голосом за кадром и общей музыкальной темой.