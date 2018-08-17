Многодетная екатеринбурженка с детьми живет в квартире без света и канализации
Сегодня, 10:50Общество
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В квартире на улице Шмидта в Екатеринбурге, где проживает многодетная мать со своими детьми, отключили канализацию и электричество.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
Представители Товарищества собственников жилья утверждают, что так произошло из-за долга, который женщина копит в течение пяти лет. Коммунальщики сообщили, что предлагали многодетной матери рассчитаться с долгами в рассрочку, но долг погашен не был.
По сообщениям СМИ, долг женщины составляет 126 тысяч рублей. Женщина считает, что эту сумму ей насчитали неверно.
В квартире прописаны шестеро человек. Но фактически там проживают трое - женщина и двое ее сыновей – 4 и 9 лет. Две старшие дочери живут отдельно. Однако в суде этого не учли.
Уезжать из квартиры, в которой нет канализации и электричества, многодетная мать не собирается.
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