Многодетная екатеринбурженка с детьми живет в квартире без света и канализации

Представители Товарищества собственников жилья утверждают, что так произошло из-за долга, который женщина копит в течение пяти лет. Коммунальщики сообщили, что предлагали многодетной матери рассчитаться с долгами в рассрочку, но долг погашен не был.

По сообщениям СМИ, долг женщины составляет 126 тысяч рублей. Женщина считает, что эту сумму ей насчитали неверно.

В квартире прописаны шестеро человек. Но фактически там проживают трое - женщина и двое ее сыновей – 4 и 9 лет. Две старшие дочери живут отдельно. Однако в суде этого не учли.