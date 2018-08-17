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Многодетная екатеринбурженка с детьми живет в квартире без света и канализации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Многодетная екатеринбурженка с детьми живет в квартире без света и канализации

Сегодня, 10:50Общество
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