Владислав Пинаев совершил объезд дворов в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила

Во дворе по ул. Попова, 19 работы ведутся с опережением графика, но жители переживают по поводу отвода воды на перекрестке, после дождей появляется лужа, и вода льется во двор. Владислав Пинаев прямо на месте предложил убрать бордюры, чтобы вода уходила естественным путем.

После разговора с жителями дома по их просьбе решен вопрос оборудования в подъезде во двор.

Жители двора по Балакинской, 43 и Дарвина, 36 довольны работой подрядчиков, о чем они рассказали Владиславу Пинаеву. Здесь сделаны тротуары у подъездов, отремонтировали дороги во дворе, проложили бордюры. Сейчас обустраивают парковки.

Еще одним объектом при объезде комиссии стал сквер борцов революции на Красном Камне. Еще несколько лет назад здесь был пустырь и свалка. Когда сквер включили в программу «Формирование благоприятной городской среды», сквер полностью обустроили.

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Комиссия осталась довольна содержанием сквера.