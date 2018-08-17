Здание продуктовой базы №4 в Екатеринбурге принудительно закрыто приставами

Прокуратура при проверке указанного здания на улице Завокзальная выявила, что это объект незавершенного строительства, введенный в эксплуатацию без разрешения.

Вскоре в суд было направлено исковое заявление с требованием о запрете эксплуатации объекта до тех пор, пока не будет получено разрешение. Суд Железнодорожного района требование прокуратуры удовлетворил: эксплуатация была признана незаконной, более того, установлено, что объект угрожает безопасности людей.