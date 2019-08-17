Минобороны подало иск на 45 миллионов на военнослужащих за случайный запуск ракеты
Министерство обороны подало иск в суд на двух военнослужащих, которые случайно запустили ракету Х-29ТД, пишет «Коммерсант».
Инцидент произошел еще в октябре 2017 года в воинской части в Крыму. Военнослужащие не проверили исправность чековых механизмов ракеты и решили провести испытания на аппаратуре комплекса «Ока». Согласно материалам уголовного дела, они не убедились в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов. После подачи тока ракета снесла часть ангара и еще одну ракету, а также оборудование.
Судебная экспертиза оценила ущерб, нанесенный военнослужащими в 45 млн рублей.
По результатам рассмотрения уголовного дела военнослужащим назначили наказание в виде ограничения по военной службе и удержание денежного довольствия в доход государства. Суд учел смягчающие обстоятельства: оба добровольно возместили по три тысячи рублей, у одного из обвиняемых четверо несовершеннолетних детей. В суде рассматривается иск Минобороны по возмещению ущерба в размере 45 млн рублей.