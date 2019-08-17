Минобороны подало иск на 45 миллионов на военнослужащих за случайный запуск ракеты

Инцидент произошел еще в октябре 2017 года в воинской части в Крыму. Военнослужащие не проверили исправность чековых механизмов ракеты и решили провести испытания на аппаратуре комплекса «Ока». Согласно материалам уголовного дела, они не убедились в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов. После подачи тока ракета снесла часть ангара и еще одну ракету, а также оборудование.