Стала известна реальная зарплата сотрудников Роскосмоса
По итогам 2018 года представители государственной корпорации Роскосмос заявили, что средняя заработная плата сотрудников составляет 396 тысяч рублей (при средней зарплате по стране в 43 тысячи). «Новые Известия» проверили все ли сотрудники Роскосмоса получают такие деньги.
Чтобы узнать уровень заработной платы в компаниях, входящих в Роскосмос, журналисты проанализировали вакансии на популярных сервисах — таких, как Head Hunter и Super Job, а также на сайтах самих предприятий.
«НПО измерительной техники» из подмосковного Королёва, по данным официального сайта, прекратило набор специалистов и рабочих. Эксперты в качестве причины такого решения назвали не уже укомплектованный штат, а небольшую прибыль предприятия, которая снижается с 2015 года. По итогам 2017 года, например, она составила 2,8 млн рублей. В ГКНПЦ им. Хруничева, который занимается разработкой и производством ракет-носителей, оператор станков ЧПУ, производящих высокоточные детали, получает зарплату в пределах от 80 000 до 130 000 тыс. рублей, токарь-универсал зарабатывает 60 000 — 90 000 рублей, а замначальника цеха по производству, который отвечает за изготовленную продукцию, получает 60 000 рублей.
Для справки: по данным Росстата, в мае 2019 года средняя заработная плата в столице составила 89 045 рублей.
НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко в Химках, ведущий производитель ракетных двигателей, выкладывает на сайтах много объявлений о вакансиях, но нигде не указывает уровень зарплаты. Портал indeed.com, который собирает информацию о зарплатах из опубликованных вакансий и от действующих сотрудников, сообщил, что средняя зарплата инженера «Энергомаша» составляет 43 607 рублей. Система СБИС, анализирующая финансовую отчётность предприятий, показала, что средняя зарплата на Энергомаше составляет 62 тыс. рублей. При этом суммы указаны до уплаты налогов и с учётом зарплат руководства.
Для справки: аренда двухкомнатной квартиры в Химках обойдётся в 30 000 — 40 000 рублей.
На «НПО Лавочкина», которое производит космические аппараты и разгонные блоки, инженеры получают 47 000 — 60 000 тыс. рублей. РКК «Энергия», где делают пилотируемые корабли «Союз» и разрабатывают перспективные корабль «Федерация» и ракету-носитель «Союз-5», инженер-конструктор с опытом работы в отрасли и знанием специфических программ может рассчитывать на 45 000 рублей в месяц — столько же, сколько и облицовщик-плиточник. Мастер деревянных моделей может заработать 52 000 рублей.
Для сравнения: заработная плата инженеров SpaceX составляет 94 тыс. долларов в год (520 тыс. рублей в месяц), при этом сами специалисты называют её низкой. Выполняющие заказы для Европейского космического агентства (ESA) инженеры получают в зависимости от опыта и навыков от 5 тыс. до 8 тыс. евро в месяц (367 тыс. — 587 тыс. рублей в месяц).
Таким образом, оказалось, что заявленная цифры справедливы в отношении самой госкорпорации, где работает 605 человек. Топ-менеджмент компании действительно может себе ни в чём отказывать. Например, за 2018 год глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил в качестве зарплаты 23,5 млн рублей. При этом, как сообщалось ранее в некоторых СМИ, проанализировав продукцию 77 предприятий, входящих в состав госкорпорации, обнаружили, что они занимаются производством электрических плит, домашних батарей, пивоварен, детских санок и другой продукции, не связанной с космосом.