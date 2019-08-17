Стала известна реальная зарплата сотрудников Роскосмоса

Чтобы узнать уровень заработной платы в компаниях, входящих в Роскосмос, журналисты проанализировали вакансии на популярных сервисах — таких, как Head Hunter и Super Job, а также на сайтах самих предприятий.

«НПО измерительной техники» из подмосковного Королёва, по данным официального сайта, прекратило набор специалистов и рабочих. Эксперты в качестве причины такого решения назвали не уже укомплектованный штат, а небольшую прибыль предприятия, которая снижается с 2015 года. По итогам 2017 года, например, она составила 2,8 млн рублей. В ГКНПЦ им. Хруничева, который занимается разработкой и производством ракет-носителей, оператор станков ЧПУ, производящих высокоточные детали, получает зарплату в пределах от 80 000 до 130 000 тыс. рублей, токарь-универсал зарабатывает 60 000 — 90 000 рублей, а замначальника цеха по производству, который отвечает за изготовленную продукцию, получает 60 000 рублей.

Для справки: по данным Росстата, в мае 2019 года средняя заработная плата в столице составила 89 045 рублей. НПО «Энергомаш» им. В. П. Глушко в Химках, ведущий производитель ракетных двигателей, выкладывает на сайтах много объявлений о вакансиях, но нигде не указывает уровень зарплаты. Портал indeed.com, который собирает информацию о зарплатах из опубликованных вакансий и от действующих сотрудников, сообщил, что средняя зарплата инженера «Энергомаша» составляет 43 607 рублей. Система СБИС, анализирующая финансовую отчётность предприятий, показала, что средняя зарплата на Энергомаше составляет 62 тыс. рублей. При этом суммы указаны до уплаты налогов и с учётом зарплат руководства.

Для справки: аренда двухкомнатной квартиры в Химках обойдётся в 30 000 — 40 000 рублей. На «НПО Лавочкина», которое производит космические аппараты и разгонные блоки, инженеры получают 47 000 — 60 000 тыс. рублей. РКК «Энергия», где делают пилотируемые корабли «Союз» и разрабатывают перспективные корабль «Федерация» и ракету-носитель «Союз-5», инженер-конструктор с опытом работы в отрасли и знанием специфических программ может рассчитывать на 45 000 рублей в месяц — столько же, сколько и облицовщик-плиточник. Мастер деревянных моделей может заработать 52 000 рублей.