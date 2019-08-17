В Екатеринбурге экипаж борта А 321 «Уральских авиалиний» открыл футбольный матч

На матч пришли все члены экипажа: капитан воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина, Алия Слякаева, Яна Ягодина. Стадион приветствовал их стоя, долгими овациями, скандируя «Молодцы!». Перед началом матча пилот «Уральских авиалиний», Герой России Дамир Юсупов нанёс первый удар по мячу.

Напомним, что аварийная посадка A321 произошла утром 15 августа в Раменском районе — самолет после столкновения с птицами вынужденно сел прямо на кукурузное поле. Никто из находившихся на борту воздушного судна пассажиров и членов экипажа не пострадал. Чуть позже Владимир Путин присвоил Юсупову и Мурзину звания Героев России, а бортпроводников наградил Орденами Мужества.