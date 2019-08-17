В Екатеринбурге Владимиру Шахрину подарили автомобиль его деда

Изначально автомобиль значился в парке скорой помощи, а после списания достался деду Владимира Шахрина. В 1994 году машина пропала, а через более чем 20 лет сын последнего владельца сообщил об утерянном авто. Шахрин отдал машину мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, который известен увлечением ретроавтомобилями, а тот в свою очередь пообещал «потихоньку восстановить «Москвич».