В Екатеринбурге Владимиру Шахрину подарили автомобиль его деда
Лидеру группы «Чайф» в День города Екатеринбурга глава Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр уральской столицы Александр Высокинский преподнесли необычный подарок — «Москвич-401» 1954 года выпуска, который ранее принадлежал деду музыканта, сообщает Ура.ру.
Изначально автомобиль значился в парке скорой помощи, а после списания достался деду Владимира Шахрина. В 1994 году машина пропала, а через более чем 20 лет сын последнего владельца сообщил об утерянном авто. Шахрин отдал машину мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, который известен увлечением ретроавтомобилями, а тот в свою очередь пообещал «потихоньку восстановить «Москвич».
17 августа в День города Евгений Куйвашев и Александр Высокинский вернули лидеру «Чайф» отреставрированный автомобиль. Об этом глава региона сообщил в своём профиле Instagram.
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У Володи Шахрина есть старенький «Москвич-401», который принадлежал еще его деду. 1954 год выпуска! В свое время машина работала в свердловской «скорой помощи», а потом хранилась в семье Шахриных. По молодости Володя ездил на ней по городу. Последние годы машина была в плохом состоянии, но вот при помощи бизнесмена Андрея Симановского ее восстановили и сегодня отреставрированный «Москвич» торжественно вернулся владельцу. Если увидите эту машинку на улице — знайте, Шахрин едет!
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Напомним, что на 296-летии уральской столицы группа «Чайф» являлись главными хедлайнерами праздничного концерта.