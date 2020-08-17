33 богатыря и световые шары: в Нижнем Тагиле презентовали проект ледового городка

Темой ледового городка в 2019 году стал космос и произведение «Незнайка на Луне». Открытие объекта прошло 27 декабря. Однако нашлись и те, кто остался недовольным построенным городком. В частности, жители города заявляли, что несколько скульптур без подсветки похожи на «надгробия». В результате Владислав Пинаев раскритиковал работу подрядчика, коим был ООО «Парад».