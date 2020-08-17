33 богатыря и световые шары: в Нижнем Тагиле презентовали проект ледового городка

33 богатыря и световые шары: в Нижнем Тагиле презентовали проект ледового городка

Сегодня, 14:42ОбществоPhoto: «Тагильский рабочий»
В Нижнем Тагиле компания «Горсвет-НТ» презентовала проект ледового городка на Театральной площади. Композиция будет посвящена «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2021 году исполнится 190 лет со дня написания сказки.

Согласно проекту, на главном входе гостей встретят 33 богатыря и дядька Черномор, а уже на площадке расставят других сказочных персонажей — князя Гвидона, царевну Лебедь, царя Салтана и белку.

Немало внимания было уделено и подсветке. Так, по периметру городка планируется разместить семь световых скульптур — «Снежинку», «Карету», «Лотос» и другие.

У здания Драмтеатра расположится световой шар, а вокруг новогодней ели планируется поднять световой шатер. В нем будут стоять Дед Мороз и Снегурочка.

Глава города Владислав Пинаев поддержал проект, но поручил проработать некоторые детали. В частности, он предложил проработать несколько фотозон, чтобы жители могли сфотографироваться на память. Доработанный эскиз будет рассмотрен на следующем совещании.

Темой ледового городка в 2019 году стал космос и произведение «Незнайка на Луне». Открытие объекта прошло 27 декабря. Однако нашлись и те, кто остался недовольным построенным городком. В частности, жители города заявляли, что несколько скульптур без подсветки похожи на «надгробия». В результате Владислав Пинаев раскритиковал работу подрядчика, коим был ООО «Парад».

Stories:
Нижний Тагил
проектпрезентацияледовый городокНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb