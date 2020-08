33 богатыря и световые шары: в Нижнем Тагиле презентовали проект ледового городка

В Нижнем Тагиле компания «Горсвет-НТ» презентовала проект ледового городка на Театральной площади. Композиция будет посвящена «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2021 году исполнится 190 лет со дня написания сказки. Согласно проекту, на главном входе гостей встретят 33 богатыря и дядька Черномор, а уже на площадке расставят других сказочных персонажей — князя Гвидона, царевну Лебедь, царя Салтана и белку. Немало внимания было уделено и подсветке. Так, по периметру городка планируется разместить семь световых скульптур — «Снежинку», «Карету», «Лотос» и другие. У здания Драмтеатра расположится световой шар, а вокруг новогодней ели планируется поднять световой шатер. В нем будут стоять Дед Мороз и Снегурочка. Глава города Владислав Пинаев поддержал проект, но поручил проработать некоторые детали. В частности, он предложил проработать несколько фотозон, чтобы жители могли сфотографироваться на память. Доработанный эскиз будет рассмотрен на следующем совещании. Темой ледового городка в 2019 году стал космос и произведение «Незнайка на Луне». Открытие объекта прошло 27 декабря. Однако нашлись и те, кто остался недовольным построенным городком. В частности, жители города заявляли, что несколько скульптур без подсветки похожи на «надгробия». В результате Владислав Пинаев раскритиковал работу подрядчика, коим был ООО «Парад».

