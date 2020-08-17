Екатеринбуржец лишился Audi из-за долга по займу в пять миллионов рублей

Мужчина задолжал сумму по договору найма и знал о возбуждении исполнительного производства, однако всё равно уклонялся от выплаты. Судебные приставы узнали, что он является владельцем иномарки, которую объявили в розыск.
При обнаружении автомобиля, приставы составили акт описи и ареста, и отравили машину на штрафную стоянку. В случае, если должник не вернёт сумму долга, машина будет продана на торгах, а средства от продажи получит взыскатель.
Напомним, в августе в Екатеринбурге у компании, которая занимается пассажирскими перевозками, был арестован автомобиль. Причиной стала неоплата штрафа в размере одного миллиона рублей.