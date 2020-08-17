Екатеринбуржец лишился Audi из-за долга по займу в пять миллионов рублей

Екатеринбуржец лишился Audi из-за долга по займу в пять миллионов рублей

Сегодня, 12:58ОбществоФото: УФССП России по Свердловской области
У екатеринбуржца, который задолжал более пяти миллионов рублей арестовали автомобиль Audi Q7, сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Мужчина задолжал сумму по договору найма и знал о возбуждении исполнительного производства, однако всё равно уклонялся от выплаты. Судебные приставы узнали, что он является владельцем иномарки, которую объявили в розыск.

При обнаружении автомобиля, приставы составили акт описи и ареста, и отравили машину на штрафную стоянку. В случае, если должник не вернёт сумму долга, машина будет продана на торгах, а средства от продажи получит взыскатель.

Напомним, в августе в Екатеринбурге у компании, которая занимается пассажирскими перевозками, был арестован автомобиль. Причиной стала неоплата штрафа в размере одного миллиона рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
долгарестприставыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb