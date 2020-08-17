На Урале больница заплатит 900 тысяч рублей за смерть пациента из-за врачебной ошибки

45-летней женщине должны были провести операцию по удалению желчного пузыря лапароскопическим методом. В желчном пузыре у нее были найдены камни, а потому женщину увезли на скорой.
После того, как операция была проведена, пациентка стала жаловаться на сильные боли. Врачи успокаивали ее, отвечая, что это после операции. Однако выяснилось, что врач в ходе операции повредил кишечник, что спровоцировало перитонит. Женщину пытались спасти в ОКБ № 1 в Екатеринбурге, но она скончалась.
Спустя два года муж погибшей обратился с иском в суд, а также написал заявление в следственный комитет. Однако уголовное дело не было возбуждено, так как срок давности уже вышел.
После этого с гражданским иском в суд обратилась мама погибшей женщины. Прошел отдельный судебный процесс, который был выигран, так как экспертизы были проведены.
Юрист, представляющая интересы родных скончавшейся, Юлия Майорова, полагала, что сумма окажется меньше.