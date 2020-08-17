Награждение победителей премии «Медиа-менеджер России» состоится 27 августа

Награждение победителей премии «Медиа-менеджер России» состоится 27 августа

Сегодня, 21:34ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Лучшие отечественные медиа-менеджеры высшего звена будут определены ровно через 10 дней.

Как сообщает портал newizv.ru, на российской премии “Медиа-менеджер России” уже в 20-й раз определят лучших представителей профессии. Вручение наград пройдет 27 августа текущего года. Первая церемония награждения состоялась еще в 2001 году. Тогда первым лауреатам конкурса была вручена "Бронзовая чайка", которая олицетворяла признание в профессиональной деятельности. Затем в разные годы этого “медийного Оскара” были удостоены Федор Бондарчук, Александр Гафин, Маргарита Симоньян, Владимир Сунгоркин, Алексей Гореславский, Николай Картозия, Дмитрий Чернышенко, Сергей Минаев, Дмитрий Алешковский, Наталья Синдеева и другие.

В оргкомитет премии входят Издательский Дом “МедиаБизнес” и издание “Новости СМИ”. Премии оказывается поддержка такими организациями, как НАВК, РАР, РАМУ, НАТ, ГИПП, АКАР, ФНР, Фонд АРТ, АНРИ, АКМР и другими. Награда в виде бронзовой чайки - это отраслевой приз для медиа-менеджеров высшего звена, как в пиар-индустрии, так и в индустрии СМИ. Каждый год лауреатами конкурса становятся специалисты с яркими проектами года, причем учитываются не только федеральные проекты, но и региональные. Такой подход позволяет ежегодно выискивать новые таланты в медиаотрасли.

Как заявляет гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков, ставший лауреатом премии в 2019 году, уже в ближайшее время все мы увидим совсем другое, отличное от традиционного СМИ, медиапространство. На данный момент, по его мнению, уже появляются совершенно новые каналы коммуникации. В связи с этим премия “Медиа-менеджер России” приобретает особую ценность, так как ежегодно оргкомитет находит все новые и новые имена талантливых специалистов. А победителями назначаются не только узнаваемые всеми люди, но и креативные, но пока что малоизвестные личности, которые создают проекты “завтрашнего дня”.

Голосование происходит в два этапа: сначала проходит открытое интернет-голосование на сайте премии, после чего итоговое решение принимает компетентное жюри. Каждый год по итогам конкурса издается каталог центральных лиц премии, куда включаются интервью с ними.

В 2020 году за приз будут бороться свыше ста специалистов в разных категориях. Например, «Печатные медиа», «Социальная ответственность медиабизнеса», «Коммуникации/связи с общественностью», «Вклад в развитие отрасли/вклад в продвижение русскоязычного медиа за пределами России», «Медиахолдинги», «Электронные медиа», «Реклама и маркетинговые коммуникации».

Трансляция церемонии премии “Медиа-менеджер России” пройдет 28 августа на данном сайте.

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