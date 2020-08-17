«Неустановленных» фигурантов дела Ивана Голунова выделили в отдельное производство

В начале этого года сами полицейские, которые задержали журналиста, попали под следствие. Им вменяется незаконный оборот наркотиков, фальсификация улик и превышение должностных полномочий. Их руководитель, Игорь Ляховец, на которого также возбудили уголовное дело, заявил, что Голунов виновен и надо возобновить дело в его отношении.