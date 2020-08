Нурмагомедов рассказал о том, как пережил смерть отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как переживает потерю отца Абдулманапа, а также о тренировках в нынешнем положении.

«Я не думаю, что кого-то такая трагедия обходила стороной, – цитирует Нурмагомедова «Советский спорт». – У кого-то это друг, отец, мама, двоюродный брат и так далее. Кто-то всегда умирает. Отношусь к этому с пониманием. Одновременно это очень тяжело. Кто-то общается как сын и отец, а мы были ближе. Как друг, отец и тренер. У нас были близкие отношения. Конечно, переживаю. Сосредоточиться и говорить, что мне ничего не мешает, – это неправда. Конечно, мешает. Надеюсь, что это чувство выведет меня на другой уровень. Испытания либо могут вас сломать, либо сделать сильнее. Со временем мы узнаем, что получится из этого». «В данный момент нет человека, который руководил бы моими тренировками», – добавил спортсмен. 3 июля стало известно, что отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов скончался из-за осложнений после коронавируса.

