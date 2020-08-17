Нурмагомедов рассказал о том, как пережил смерть отца

«Я не думаю, что кого-то такая трагедия обходила стороной, – цитирует Нурмагомедова «Советский спорт». – У кого-то это друг, отец, мама, двоюродный брат и так далее. Кто-то всегда умирает. Отношусь к этому с пониманием. Одновременно это очень тяжело. Кто-то общается как сын и отец, а мы были ближе. Как друг, отец и тренер. У нас были близкие отношения. Конечно, переживаю. Сосредоточиться и говорить, что мне ничего не мешает, – это неправда. Конечно, мешает. Надеюсь, что это чувство выведет меня на другой уровень. Испытания либо могут вас сломать, либо сделать сильнее. Со временем мы узнаем, что получится из этого».