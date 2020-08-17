TagilCity опубликовало топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила

Редакция TagilCity.ru опубликовала «Рейтинг влиятельности Нижнего Тагила-2020». Давайте посмотрим, кто укрепил свои позиции, а кто рухнул с пьедестала влиятельности. Не обошлось и без сюрпризов. Возможно, даже для самих участников топа.

Первые две позиции остались неизменными. Их также заняли начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров и глава города Владислав Пинаев. Очевидно, что мэр в сложной пандемической обстановке не позволил заморозить многие важные для города проекты. Однако влиятельный силовик все же обошел градоначальника. Но тут не все просто. Силовики в этот раз в целом упрочили позиции. В тридцатке топа их около десяти человек. Бывший исполнительный директор ЕВРАЗ-НТМК Алексей Кушнарев немного сдал позиции и переместился с третьей строчки на шестую. Мы не успели за кадровыми переменами на ЕВРАЗе, которые пронеслась над Нижним Тагилом подобно Комете Галлее, на момент опроса спикеров Кушнарев еще занимал пост на НТМК. Сейчас, возможно, его позиции были бы не столь обнадеживающими. Значительно потеряли в влиянии гендиректор УВЗ Александр Потапов, переместившийся с третьего на 15 место, а также соучредитель ООО «Водоканал-НТ» Сергей Силяев, который с пятого места попал на 32. Новоиспеченный директор ЕВРАЗ-НТМК Денис Новоженов оказался сразу на 17 строчке. Как заявляли эксперты, оценки ему выставлены на перспективу. Посмотрите, как распределились остальные оценки. Также вы можете оставить свой комментарий в материале: Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе группа из 15 экспертов оценила и дополнила лонг-лист, из которого были выбраны 150 человек, чье влияние наиболее очевидно прослеживается. На следующем этапе еще 30 экспертов проставили финалистам оценки от одного до десяти, где единица означает минимальное влияние, а 10 — максимальное. На третьем, последнем этапе, была сформирована средняя оценка для каждого кандидата и составлен рейтинг по убыванию.

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