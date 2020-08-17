Топ влиятельных, недостроенный центр и протекшая крыша. Итоги дня в Нижнем Тагиле

В 2016 году ООО «Тагилэкстрим» получил в районе улицы Пихтовая, 10 участок под строительство детского досугового центра. Однако по сей день ничего так и не было выстроено. В связи с этим администрация Нижнего Тагила обратилась с иском в суд о признании права собственности отсутствующим. 10 августа он был удовлетворён