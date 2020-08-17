Топ влиятельных, недостроенный центр и протекшая крыша. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Топ влиятельных, недостроенный центр и протекшая крыша. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:28ОбществоФото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях 17 августа в Нижнем Тагиле.

Сегодня TagilCity.ru опубликовало рейтинг влиятельных персон Нижнего Тагила. В этом году кто-то укрепил позиции, а кто-то, наоборот, неожиданно «вылетел» из первой десятки. Не обошлось и без новичков, а также неожиданных перестановок.

В посёлке Новоасбест Горноуральского ГО качество воды в реках Вилюй и Ряжик не контролируется пррфильными ведомствами. Об этом стало известно в ходе журналистского расследования TagilCity.ru.

В 2016 году ООО «Тагилэкстрим» получил в районе улицы Пихтовая, 10 участок под строительство детского досугового центра. Однако по сей день ничего так и не было выстроено. В связи с этим администрация Нижнего Тагила обратилась с иском в суд о признании права собственности отсутствующим. 10 августа он был удовлетворён

В минувшую субботу в Драматическом театре Нижнего Тагила прошла очередная театральная лаборатория. Зрителям предлагалось оценить три спектакля. Какая из постановок останется в репертуаре, пока неизвестно.

Еще одно решение суда было вынесено в отношении управляющей компании. На этот раз с иском обратилась одна из жительниц дома на проспекте Вагоностроителей. Женщина отсудила у компании более 100 тысяч рублей за протекшую крышу.

В Нижнем Тагиле продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусом. Так, за сутки с 16 по 17 августа было подтверждено 13 новых случаев. Общее число заболевших в городе с начала пандемии у составляет 1255 человек.

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