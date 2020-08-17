В Екатеринбурге осужден водитель, из-за которого погиб заслуженный врач России

В октябре 2019 года подсудимый ехал на своём автомобиле, который был технически исправен. Двигался он не соблюдая скоростной режим. Из-за превышения скорости обвиняемый отвлёкся и не заметил 66-летнего мужчину. По невнимательности он не снизил скорость и сбил его. В результате потерпевший скончался.