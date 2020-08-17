В Екатеринбурге осужден водитель, из-за которого погиб заслуженный врач России

В Екатеринбурге осужден водитель, из-за которого погиб заслуженный врач России

Сегодня, 11:29ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге осужден местный житель, обвиняемый в гибели заслуженного врача России, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кировским районным судом вынесено обвинение по уголовному делу. Екатеринбуржец обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Также он оставил место происшествия (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ)

В октябре 2019 года подсудимый ехал на своём автомобиле, который был технически исправен. Двигался он не соблюдая скоростной режим. Из-за превышения скорости обвиняемый отвлёкся и не заметил 66-летнего мужчину. По невнимательности он не снизил скорость и сбил его. В результате потерпевший скончался.

Водитель после ДТП скрылся с места происшествия, однако позже сам явился в полицию и полностью признал свою вину. В зале суда он принёс извинения родственникам потерпевшего.

Погибший был заслуженным врачом России, заведующим токсикологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, а также преподавателем государственно медицинского университета.

Обвиняемого приговорили к пяти годам с отбыванием в колонии-поселении, лишению прав на три года. Кроме того, он выплатит компенсацию морального вреда 1,5 миллиона рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель ВАЗ-2111 сбил девятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга, ушибленной раной лба и ушибом грудной клетки.

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