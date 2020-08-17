В Нижнем Тагиле суд рассмотрит ходатайство об УДО фигуранта «московского дела»

В Нижнем Тагиле суд рассмотрит ходатайство об УДО фигуранта «московского дела»

Сегодня, 13:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный суд рассмотрит ходатайство о возможности условно-досрочного освобождения фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова, сообщает ИА «Новый день».

Об этом рассказал глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката заключенного Светлану Байтурину.

Он отметил, что Жуков является первым фигурантом, который обратился в суд с ходатайством об УДО. Также он заверит, что адвокаты помогут всем доверителям подать на УДО, а ходатайства для других осужденных подготавливаются.

Напомним, 17 июля 2019 года студент Высшей школы экономики Кирилл Жуков принимал участие в акции протеста в Москве, где махнул рукой в сторону сотрудника Росгвардии. Следствие и суд установили, что молодой человек нанес удар по защитному шлему, а также сочти это насилием в отношении представителя власти. В результате Жукова приговорили к трем годам лишения свободы.

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