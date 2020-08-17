В Нижнем Тагиле суд рассмотрит ходатайство об УДО фигуранта «московского дела»

Напомним, 17 июля 2019 года студент Высшей школы экономики Кирилл Жуков принимал участие в акции протеста в Москве, где махнул рукой в сторону сотрудника Росгвардии. Следствие и суд установили, что молодой человек нанес удар по защитному шлему, а также сочти это насилием в отношении представителя власти. В результате Жукова приговорили к трем годам лишения свободы.