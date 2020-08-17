В России предложили ввести для родителей оплачиваемый выходной 1 сентября

В нём говорится о просьбе предоставить родителям первоклассников дополнительный выходной день 1 сентября.
В начале августе был проведён опрос среди более полутора тысяч родителей из 75 регионов страны. Более половины участников ответили, что поведут детей на первый урок в школе. Многим респондентам для этого придётся брать либо отгул, либо отпуск за свой счёт, а некоторые хотят просто договориться и начать работу позднее графика.
Из-за специфической работы, а также из-за пандемии, многие родители не смогут взять выходной, так как не хотят терять доход.
Напомним, что линейки первого сентября в Свердловской области были отменены, вместо них пройдут уроки патриотического воспитания и по Конституции РФ.