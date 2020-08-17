В Свердловской области собрали почти восемь тысяч подписей за возврат выборов мэра

В Свердловской области собрали почти восемь тысяч подписей за возврат выборов мэра

Сегодня, 18:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Почти всё необходимое для рассмотрения законопроекта количества подписей уже собрано, пишет Znak.

Более восьми тысяч подписей из необходимых десяти собраны активистами Свердловской области. Больше всего подписей удалось собрать в День рождение города Екатеринбург — около одной тысячи.

В связи с непогодой, на данный момент в столице Урала функционирует единственный пункт сбора подписей.

Ранее за сбор подписей в поддержку инициативы по возврату прямых выборов мэра был оштрафован депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Свой штраф он оспорит в суде.

В Нижнем Тагиле полиция неоднократно заставляла активистов убирать палатки, организованные для сбора подписей.

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