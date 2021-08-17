Аварийный многоквартирный дом будет снесен в поселке Уралец в Нижнем Тагиле

Многоквартирный дом на улице Трудовая в тагильском поселке Уралец, будет снесен в ближайшем будущем. Работы по подготовке поручено произвести МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Постановление о сносе здания многоквартирного дома № 32 на улице Трудовая в поселке Уралец подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 16 августа 2021 года. Согласно документу, провести организационно-технические мероприятия по подготовке к сносу здания многоквартирного дома, признанного аварийным, должно МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». В том числе учреждению поручено осуществить закупку работ по сносу многоквартирного дома и утилизации мусора. Напомним, аварийное нежилое здание на улице Цементная, 2 в Сухоложском поселке, где ранее располагался участковый пункт полиции № 17, снесут в Нижнем Тагиле из-за невозможности дальнейшей эксплуатации. Бывший пункт полиции будет снесен на Сухоложском в Нижнем Тагиле

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