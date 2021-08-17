Дегтярев выступил с предложением сделать Хабаровский край логистическим хабом ДФО

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. На встрече обсуждались масштабные проекты, которые превратят регион в центр ДФО.

Прежде всего Дегтярев напомнил о проекте “Дом дальневосточника”. Речь идет о деревянных индивидуальных домах, которые регион готов массово производить. Уже в 2022 году будет дан старт производству таких домов площадью от 120 до 250 квадратов. Таким образом можно частично снизить потребность в жилье и загрузить местных производителей пиломатериалов, пишет vostokmedia.com. Дегтярев сообщил, что уже выбрано подходящее место для строительства, при этом к началу работ на участок проведут необходимые коммуникации и дорогу. По мнению руководителя региона, Хабаровский край идеален для создания на его основе дальневосточного кластера стройматериалов. Также Дегтярев заявил, что у Хабаровского края есть все необходимое, чтобы стать основным логистическим хабом ДФО. Здесь есть военные заводы, на которых производятся современные самолеты, в том числе истребители пятого поколения Су-57. Вскоре в Комсомольске-на-Амуре начнут делать новейшие однодвигательные Су-75, недавно показанные на международной авиавыставке. На судостроительном заводе уже приступили к созданию боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Краевая администрация рассчитывает на то, что “мегапроекты” в ближайшие 6 лет позволят удвоить валовый региональный продукт. К таким проектам относится план строительства приливной электростанции на 8 гигаватт в Тугурском заливе. Она сможет генерировать энергию для производства водорода в огромных объемах. Чекунков в свою очередь заявил, что все региональные инициативы будут поддержаны в Москве. «Хабаровск уже, безусловно, является хабом. Это и территория ключевых километров БАМа, это и Транссиб, морские порты и новый аэропорт», - отметил министр.

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