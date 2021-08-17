Метеорологи сообщили о надвигающейся на столицу России непогоде

Прогнозируется, что местами пройдет гроза, а распогодится только к вечеру четверга, 19 августа, — осадки постепенно пойдут на спад, но прохлада останется. Температура в столице установится в пределах +20…+25 градусов. Синоптик прогнозирует, что понедельник и вторник станут самыми жаркими днями уходящего августа.