Метеорологи сообщили о надвигающейся на столицу России непогоде

Метеорологи сообщили о надвигающейся на столицу России непогоде
Метеорологи сообщили о надвигающейся на столицу России непогоде
Сегодня, 20:22ОбществоФото: pixabay.com
В среду, 18 августа, на Москву опустится холодный атмосферный фронт. Начиная со второй половины дня пройдут сильные ливни. Такой прогноз озвучила главный эксперт московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Как сообщает телеканал «360», в некоторых районах Москвы в среду может выпасть до 10 миллиметров осадков. Наступая, холодный фронт затронет разогретый теплый воздух столицы, который ранее прогреется до +30 градусов. Контраст температур и вызовет сильные ливни.

Прогнозируется, что местами пройдет гроза, а распогодится только к вечеру четверга, 19 августа, — осадки постепенно пойдут на спад, но прохлада останется. Температура в столице установится в пределах +20…+25 градусов. Синоптик прогнозирует, что понедельник и вторник станут самыми жаркими днями уходящего августа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы