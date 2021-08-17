На 4 дня свыше 50 тысяч жителей Дзержинского района Тагила останутся без горячей воды

На 4 дня свыше 50 тысяч жителей Дзержинского района Тагила останутся без горячей воды
На 4 дня свыше 50 тысяч жителей Дзержинского района Тагила останутся без горячей воды
Сегодня, 10:34ОбществоФото: 1МI
Из-за проведения ремонтных работ на теплотрассе отключение горячего водоснабжения в Дзержинском районе Нижнего Тагила запланировано на 17–20 августа 2021 года.

Об отключении горячего водоснабжения в 380 домах Дзержинского района Нижнего Тагила из-за ремонтных работ на магистральной теплотрассе «Ленинградская» сообщает пресс-служба городской администрации, ссылаясь на письмо «Уралвагонзавода», ответственного за отключение.

Горячей воды не будет с 12.00 вторника 17 августа до 15.00 пятницы 20 августа 2021 года. Под отключение попадают также 60 социально-значимых объектов. Всего на территории, где будет произведено отключение, проживает более 51 тысячи человек.

Напомним, с 11 по 26 августа 2021 года в Нижнем Тагиле будет отключение электроэнергии в сотнях домов, расположенных в различных частях города (даты и список адресов).

Сюжеты:
Нижний Тагил
ремонтДзержинский районтеплотрассаобществогорячая водаотключение водыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы