На 4 дня свыше 50 тысяч жителей Дзержинского района Тагила останутся без горячей воды

Об отключении горячего водоснабжения в 380 домах Дзержинского района Нижнего Тагила из-за ремонтных работ на магистральной теплотрассе «Ленинградская» сообщает пресс-служба городской администрации, ссылаясь на письмо «Уралвагонзавода», ответственного за отключение.
Горячей воды не будет с 12.00 вторника 17 августа до 15.00 пятницы 20 августа 2021 года. Под отключение попадают также 60 социально-значимых объектов. Всего на территории, где будет произведено отключение, проживает более 51 тысячи человек.
Напомним, с 11 по 26 августа 2021 года в Нижнем Тагиле будет отключение электроэнергии в сотнях домов, расположенных в различных частях города (даты и список адресов).