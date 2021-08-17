На 6 лет осужден водитель за смерть двух девочек и их отца в ДТП под Ивделем

На 6 лет осужден водитель за смерть двух девочек и их отца в ДТП под Ивделем
На 6 лет осужден водитель за смерть двух девочек и их отца в ДТП под Ивделем
Сегодня, 17:48ОбществоФото: 1MI
6 лет колонии-поселения получил водитель Toyota Land Cruiser. По его вине произошло ДТП под Ивделем, в котором погибли две девочки и их отец.

Кроме того, осужденный лишен водительских прав на 2,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Авария произошла 7 февраля 2021 года. Следствие установило, что водитель Toyota совершал обгон. На встречной полосе движения он врезался в Kia, в которой ехал отец с двумя дочками.

Напомним, 8-летняя пассажирка Kia погибла на месте аварии, а ее 10-летняя сестра скончалась в машине скорой помощи. Отец был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Югорска, где тоже умер от полученных травм.

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