На 6 лет осужден водитель за смерть двух девочек и их отца в ДТП под Ивделем

6 лет колонии-поселения получил водитель Toyota Land Cruiser. По его вине произошло ДТП под Ивделем, в котором погибли две девочки и их отец.

Кроме того, осужденный лишен водительских прав на 2,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Авария произошла 7 февраля 2021 года. Следствие установило, что водитель Toyota совершал обгон. На встречной полосе движения он врезался в Kia, в которой ехал отец с двумя дочками. Напомним, 8-летняя пассажирка Kia погибла на месте аварии, а ее 10-летняя сестра скончалась в машине скорой помощи. Отец был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Югорска, где тоже умер от полученных травм. Свердловская прокуратура взяла на контроль расследование смерти двух детей в ДТП

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