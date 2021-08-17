Ошибка в квитанции ЖКХ: что делать, куда обращаться?

Бывает и так, что у граждан возникает вопрос — что делать, если ошибка в квитанции ЖКХ при повышении тарифов. То есть, жилец может и не знать, что они выросли, но считает, что расчеты неверные. В такой ситуации, опять же, прежде чем предъявлять претензии, надо уточнить, действительно ли было повышение тарифа. Для этого можно обратиться в компанию, которая занимается обслуживанием дома, либо зайти на сайты местных органов власти, которые обладают полномочиями на определение тарифов.