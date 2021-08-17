Ошибка в квитанции ЖКХ: что делать, куда обращаться?

Ошибка в квитанции ЖКХ: что делать, куда обращаться?
Ошибка в квитанции ЖКХ: что делать, куда обращаться?
Сегодня, 10:14ОбществоФото: 1MI
Иногда приходится сталкиваться с тем, что появляется ошибка в квитанции ЖКХ, которая приводит к неправильным начислениям. Как быть в такой ситуации, куда обращаться и можно ли наказать виновных разбиралось TagilCity.ru.

Почему может возникнуть ошибка в квитанции ЖКХ?

Ошибка в квитанции ЖКХ может появиться по разным причинам. Не стоит сразу обвинять управляющую компанию в обмане.

Причины, если вам пришла неправильная квитанция ЖКХ, могут быть следующими:

  • В компьютерной программе, где ведется учет всех показателей и начисляются платежи произошел сбой;
  • Ошибся оператор. В данном случае срабатывает человеческий фактор. Например, сотрудник может просто описаться, поставить лишнюю цифру и так далее. При попытке передать показания по телефону, может быть плохая связь и оператор неверно укажет цифры;
  • Намеренное завышение тарифа. Бывает и такое, когда управляющие компании хитрят и завышают тарифы. Для этого, например, в платежки включаются дополнительные услуги, которых раньше там не было;
  • Распределение долгов тех, кто не платит за ЖКХ. То есть, те, кто регулярно вносит платежи, будет делать это и за своего соседа, который не платит. Таким образом недобросовестные управляющие компании стараются решить собственные проблемы - им нужна прибыль, а должники платить не хотят. Вот и приходится брать средства у тех, кто платит.

Что делать при обнаружении ошибки в квитанции ЖКХ?

Когда обнаруживается ошибка в квитанции ЖКХ — что делать не всегда сразу понятно. На самом деле, первое, что нужно сделать — это обратиться в управляющую компанию или ту, что вам поставляет коммунальные услуги. Быстрее всего это делается по номеру телефона, указанному в квитанции.

Как правило, при обращении нужно запросить перерасчет. Когда ваша жалоба на ошибку в квитанции ЖКХ будет принята, то ее рассмотрят.

Важно понимать, что в зависимости от типа коммунальной услуги будут отличаться и основания для перерасчета:

  1. Водоснабжение. Клиент компании должен доказать, что в расчетах допущена ошибка, либо, что услуга предоставляется некачественно, например, часто отключают воду;
  2. Отопление. В данном случае основанием для проведения перерасчета может послужить неправильно указанная площадь квартиры или тариф. Кроме того, это может быть недостаточный нагрев и перебои в отоплении;
  3. Электроэнергия. При расчете были неправильно введены показания счетчика. Ошибаться сотрудники УК могут и при расчете потерь при подаче электричества;
  4. Газ. Если часто отключают газ в доме, то это может послужить основанием для перерасчета;
  5. Содержание дома. Если управляющая компания не выполняет свои обязанности - не обслуживает дом, не ремонтирует его и так далее, то жильцы имеют право на перерасчет или даже отказ от услуг.

Если вдруг у жильца дома появляются основания для подачи жалобы, то он может обратиться в управляющую компанию, если ошибка была допущена именно в расчетах или некачественно предоставляются услуги. Важно для этого придерживаться определенного алгоритма.

Фото:1MI

Обращаемся в управляющую компанию с жалобой на ошибку в квитанции ЖКХ

Итак, если пришла неправильная квитанция ЖКХ, то в первую очередь, гражданин должен обратиться в управляющую компанию.

Если расчеты были сделаны неверно, то алгоритм действий будет следующим:

  • Для начала определяются актуальные тарифы по коммунальным услугам на дату начисления платежа;
  • Далее делается уточнение правильности указанных в квитанции показателей счетчиков, чтобы исключить техническую ошибку в расчетах;
  • Совершается звонок в управляющую компанию с просьбой об устранении ошибки и перерасчета.

Бывает и так, что у граждан возникает вопрос — что делать, если ошибка в квитанции ЖКХ при повышении тарифов. То есть, жилец может и не знать, что они выросли, но считает, что расчеты неверные. В такой ситуации, опять же, прежде чем предъявлять претензии, надо уточнить, действительно ли было повышение тарифа. Для этого можно обратиться в компанию, которая занимается обслуживанием дома, либо зайти на сайты местных органов власти, которые обладают полномочиями на определение тарифов.

Если неверно заполнена квитанция ЖКХ по вине потребителя или он неверно снял показания со счетчиков, то для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию. Оператор предоставит новую квитанцию. Как за вариант, если переплата будет небольшой, то ее можно внести, а потом уже заявить о перерасчете. Тогда лишняя сумма зачтется в следующий месяц.

Что делать если УК отказывает в перерасчете при ошибке в квитанции?

Итак, куда обращаться при ошибке в квитанции ЖКХ мы разобрались, но куда жаловаться, если управляющая компания отказывается делать перерасчет?

Каждый должен знать о том, что при отказе в исправлении ошибки, тем более, если для этого есть основания — нарушается закон. Такая ситуация оговаривается в статье 14.7 КоАП РФ. Плательщик тогда должен обратиться с претензией уже в надзорные учреждения, которые контролируют деятельность управляющих компаний и могут их привлечь к ответственности.

Идем в контрольно надзорные органы

Итак, контролирующими органами в сфере тарифов за коммунальные услуги, являются:

  • Государственная жилищная инспекция;
  • Роспотребнадзор.

В первый орган стоит обращаться в ситуациях, если управляющая компания неверно применяет тариф и делает начисления. Роспотребнадзор, как правило, отвечает за качество предоставляемых услуг. Так что при перебоях электричества, воды и других услуг обращаться нужно именно туда.

Фото:1MI

Идем в прокуратуру

Прокуратура является таким органом, куда подаются обращения на незаконные действия управляющей компании. Если ошибка обусловлена завышенным начислением тарифов, то подается заявление или жалоба. Если нарушения совершаются регулярно, то к документу стоит приложить копии квитанций.

Прокуратура, в свою очередь, на основании обращения, направит в управляющую компанию предписания об устранении ошибок. Рекомендуется составлять в таких ситуациях коллективные жалобы, если с нарушениями приходится сталкиваться не одному жильцу, а, к примеру, всему дому.

Подаем заявление в суд

Последний вариант — это обращение в суд. Там также могут быть обжалованы ошибки в расчетах. Однако в таком случае придется еще постараться, чтобы доказать этот факт. Кроме того, помимо требований о перерасчете должен быть предоставлен актуальный расчет в соответствии с действующими тарифами и правилами начисления платежей.

Более того, в исковом заявлении обязательно проставляется ссылка на нормы подачи и расчета, которые нарушены из-за ошибки. В некоторых случаях истец имеет право требовать от коммунальщиков компенсацию, в том числе возмещение расходов на подачу иска.

Как обезопасить себя от ошибок в квитанциях ЖКХ?

Ошибки в квитанциях за ЖКХ неизбежны, но не стоит забывать, что не всегда виновата управляющая компания. Чтобы не приходилось постоянно разбираться с коммунальщиками из-за начислений, придерживайтесь нескольких советов, которые помогут обезопасить себя от возникновения ошибок:

  1. Поставьте счетчики, если у вас их нет. Фактические показатели на приборах учета намного облегчают процедуру расчета. Кроме того, они экономят ваши деньги, если вы мало потребляете;
  2. Если показания со счетчиков приходится снимать самостоятельно, то будьте внимательны, чтобы не допустить ошибок;
  3. Если счетчики в квартире отсутствуют, то важно своевременно подавать уведомления о том, что в квартире изменилось количество проживающих;
  4. Изучите самостоятельно принципы расчета и следите за актуальностью тарифов. Это позволит избежать технических ошибок и незаконных начислений.

Если вы нашли ошибку в квитанции ЖКХ, то сразу разберитесь с причинами ее появления в управляющей компании. Если вдруг вам откажут или налицо будет нарушение прав потребителей, то обращайтесь в соответствующие органы.

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