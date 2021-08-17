Ошибка в квитанции ЖКХ: что делать, куда обращаться?

Ошибка в квитанции ЖКХ может появиться по разным причинам. Не стоит сразу обвинять управляющую компанию в обмане.
Причины, если вам пришла неправильная квитанция ЖКХ, могут быть следующими:
Когда обнаруживается ошибка в квитанции ЖКХ — что делать не всегда сразу понятно. На самом деле, первое, что нужно сделать — это обратиться в управляющую компанию или ту, что вам поставляет коммунальные услуги. Быстрее всего это делается по номеру телефона, указанному в квитанции.
Как правило, при обращении нужно запросить перерасчет. Когда ваша жалоба на ошибку в квитанции ЖКХ будет принята, то ее рассмотрят.
Важно понимать, что в зависимости от типа коммунальной услуги будут отличаться и основания для перерасчета:
Если вдруг у жильца дома появляются основания для подачи жалобы, то он может обратиться в управляющую компанию, если ошибка была допущена именно в расчетах или некачественно предоставляются услуги. Важно для этого придерживаться определенного алгоритма.
Итак, если пришла неправильная квитанция ЖКХ, то в первую очередь, гражданин должен обратиться в управляющую компанию.
Если расчеты были сделаны неверно, то алгоритм действий будет следующим:
Бывает и так, что у граждан возникает вопрос — что делать, если ошибка в квитанции ЖКХ при повышении тарифов. То есть, жилец может и не знать, что они выросли, но считает, что расчеты неверные. В такой ситуации, опять же, прежде чем предъявлять претензии, надо уточнить, действительно ли было повышение тарифа. Для этого можно обратиться в компанию, которая занимается обслуживанием дома, либо зайти на сайты местных органов власти, которые обладают полномочиями на определение тарифов.
Если неверно заполнена квитанция ЖКХ по вине потребителя или он неверно снял показания со счетчиков, то для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию. Оператор предоставит новую квитанцию. Как за вариант, если переплата будет небольшой, то ее можно внести, а потом уже заявить о перерасчете. Тогда лишняя сумма зачтется в следующий месяц.
Итак, куда обращаться при ошибке в квитанции ЖКХ мы разобрались, но куда жаловаться, если управляющая компания отказывается делать перерасчет?
Каждый должен знать о том, что при отказе в исправлении ошибки, тем более, если для этого есть основания — нарушается закон. Такая ситуация оговаривается в статье 14.7 КоАП РФ. Плательщик тогда должен обратиться с претензией уже в надзорные учреждения, которые контролируют деятельность управляющих компаний и могут их привлечь к ответственности.
Итак, контролирующими органами в сфере тарифов за коммунальные услуги, являются:
В первый орган стоит обращаться в ситуациях, если управляющая компания неверно применяет тариф и делает начисления. Роспотребнадзор, как правило, отвечает за качество предоставляемых услуг. Так что при перебоях электричества, воды и других услуг обращаться нужно именно туда.
Прокуратура является таким органом, куда подаются обращения на незаконные действия управляющей компании. Если ошибка обусловлена завышенным начислением тарифов, то подается заявление или жалоба. Если нарушения совершаются регулярно, то к документу стоит приложить копии квитанций.
Прокуратура, в свою очередь, на основании обращения, направит в управляющую компанию предписания об устранении ошибок. Рекомендуется составлять в таких ситуациях коллективные жалобы, если с нарушениями приходится сталкиваться не одному жильцу, а, к примеру, всему дому.
Последний вариант — это обращение в суд. Там также могут быть обжалованы ошибки в расчетах. Однако в таком случае придется еще постараться, чтобы доказать этот факт. Кроме того, помимо требований о перерасчете должен быть предоставлен актуальный расчет в соответствии с действующими тарифами и правилами начисления платежей.
Более того, в исковом заявлении обязательно проставляется ссылка на нормы подачи и расчета, которые нарушены из-за ошибки. В некоторых случаях истец имеет право требовать от коммунальщиков компенсацию, в том числе возмещение расходов на подачу иска.
Ошибки в квитанциях за ЖКХ неизбежны, но не стоит забывать, что не всегда виновата управляющая компания. Чтобы не приходилось постоянно разбираться с коммунальщиками из-за начислений, придерживайтесь нескольких советов, которые помогут обезопасить себя от возникновения ошибок:
Если вы нашли ошибку в квитанции ЖКХ, то сразу разберитесь с причинами ее появления в управляющей компании. Если вдруг вам откажут или налицо будет нарушение прав потребителей, то обращайтесь в соответствующие органы.