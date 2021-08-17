Парковочная система с чувствительными датчиками

С ростом числа автомобилей, парковаться стало непросто даже в небольших городах. Катастрофическая нехватка парковочных мест заставляет водителей управлять своей машиной с ювелирной точностью, чтобы избежать столкновений с другими транспортными средствами и иными препятствиями.

Современные автомобили оснащены парктроником с чувствительными датчиками, позволяющим быстро и безопасно припарковаться практически в любом месте, где это позволяют сделать ПДД. Что такое парктроник Это система, состоящая из датчиков, управляющего и сигнализирующего блоков, работающих в тандеме, чтобы измерять расстояние до ближайших объектов и предупреждать о возможных столкновениях. Датчики парктроника – чувствительные элементы, от точности которых зависит корректность работы всей системы. Если они исправны, радар позволит вписаться даже в небольшое пространство, превышающее габариты машины. Сенсоры крепят на бортах, как правило, на переднем и заднем бампере. Они замеряют расстояние до ближайших объектов, генерируют сигнал, который затем поступает в блок управления. Обработанный сигнал преобразуется в понятную информацию, отображаемую на дисплее. Более простые устройства просто подают звуковой сигнал. Принцип работы Любой парктроник имеет довольно простой принцип действия и состоит из: Ультразвуковые датчики парктроника – чувствительные элементы системы.

Блок управления – логическое устройство, необходимое для обработки данных, поступающих от датчиков.

Устройство выведения данных: динамики для подачи звуковых сигналов или дисплей. Число датчиков зависит от модели и сложности системы соответственно. Простейшие устройства содержат всего два чувствительных элемента. Их недостаток – так называемые «слепые зоны» - пространство, которое они не охватывают. Поэтому, чем больше датчиков в парктронике, тем более точную информацию получает водитель. Некоторые системы поддерживают подключение дополнительных элементов. Датчики (сенсоры) Их различают на врезные и накладные по способу монтажа, а также на проводные и беспроводные по способу подключения к системе. Их надежность обусловлена простым принципом действия: Закрепленные на бортах элементы отправляют ультразвуковые сигналы в окружающее пространство. Сигналы отражаются от предметов, расположенных в непосредственной близости, и возвращаются к сенсорам. Блок управления считывает данные, определяя промежуток времени между отправкой и возвратом сигнала. Зная расстояние, которое преодолевает сигнал за какое-то время, блок определяет расстояние до ближайших объектов с высокой точностью. Полученные данные конвертируются в удобочитаемый формат: изображение на дисплее или звуковой сигнал (в более простых моделях). В зависимости от расположения датчиков парктроника, различают задние и передние радары. Некоторые системы комбинированного типа (с передним и задним радаром) позволяют переключаться между сенсорами. Ещё одна важная особенность системы – способность выполнять самодиагностику. Если какой-либо элемент вышел из строя, водитель услышит соответствующее оповещение. Использование парктроника С применением радара не возникает проблем даже у новичков. Главное условие – датчики системы парктроника должны быть установлены корректно, то есть точно в вертикальной плоскости. В противном случае они будут воспринимать дорожное покрытие как препятствие на пути движения. Если система не содержит дисплей, водитель узнает о приближающемся препятствии благодаря звуковому сигналу, громкость которого будет нарастать по мере приближения к объекту. На небольшом расстоянии (примерно 25-30 см) сигнал станет постоянным. Простые устройства с дисплеем отображают определенный цвет: зеленый – препятствие рядом, красный – в непосредственной близости. Более продвинутые модели показывают расстояние и оснащаются камерой. Хорошим вариантом является парктроник с 4-6 датчиками и дисплеем, отображающим цифровую информацию (расстояние). Парктроник или камера заднего вида? Как автолюбители, так и эксперты часто ведут споры о целесообразности использования тех или иных аксессуаров, повышающих удобство эксплуатации авто. Поскольку в последние годы разница в цене между этими устройствами становится все менее значимой, необходимо проанализировать их сильные и слабые стороны. Вот несколько преимуществ парковочных систем: Относительно невысокая стоимость, особенно если вы выбираете бюджетное устройство.

Дисплеи парктроников занимают меньше пространства в салоне, чем крупные мониторы, на которые поступает видео сигнал с камер.

Датчики парктроника редко выходят из строя и легко меняются.

Неизменно высокая точность работы в любых условиях (даже если на улице сильный дождь или туман). Недостатки парктроников связаны с их сенсорами. Некачественные элементы бюджетных систем могут «неадекватно» реагировать на снег. При их некорректной установке, они могут реагировать на неровности дорожного покрытия. С другой стороны, камеры бесполезны в условиях плохой видимости. Поэтому, парктроник с чувствительными датчиками хорошего качества – лучший вариант сразу по нескольким критериям: цена, эффективность, отказоустойчивость. На правах рекламы, ИП Шевченко Д.Д., ИНН 230408340181, ОГРН 313230422100042

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