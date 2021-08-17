Партия пенсионеров расположилась на 14 месте в избирательных бюллетенях

Глава центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков заявил, что номер для его партии не имеет никакого значения. Люди будут голосовать за программу, которая их привлечет, а не за номер, пишет rostovgazeta.ru.
“Крайние в списке – первые в Думе!” – подчеркнул Бураков.
Председатель центрального совета Партии пенсионеров отметил, что стремление занять первые места в списке идущих на выборы политсил – это не более чем попытка привлечь внимание. Практика же показывает, что первые номера в бюллетене не приносят ощутимой пользы. Кто был в начале в 2016 году, оказался в хвосте избирательной кампании.
Заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов заявил, что 14-й номер – это графа “против всех”. По его мнению, избиратели обязательно найдут ПП в списке и проголосуют за нее, так как альтернативе ей на сегодняшний день нет.
Напомним, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила слишком большой интерес некоторых политсил к месту в избирательном бюллетене. Между тем она выразила уверенность, что итоги выборов зависят не от места в списке, а от проделанной работы.