Партия пенсионеров расположилась на 14 месте в избирательных бюллетенях

Председатель центрального совета Партии пенсионеров отметил, что стремление занять первые места в списке идущих на выборы политсил – это не более чем попытка привлечь внимание. Практика же показывает, что первые номера в бюллетене не приносят ощутимой пользы. Кто был в начале в 2016 году, оказался в хвосте избирательной кампании.