Партия пенсионеров расположилась на 14 месте в избирательных бюллетенях

Партия пенсионеров расположилась на 14 месте в избирательных бюллетенях
Партия пенсионеров расположилась на 14 месте в избирательных бюллетенях
Сегодня, 16:47Общество
По итогам жеребьевки ЦИК Партия пенсионеров заняла 14 место в избирательных бюллетенях. Члены партии уже назвали эту позицию графой “против всех”.

Глава центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков заявил, что номер для его партии не имеет никакого значения. Люди будут голосовать за программу, которая их привлечет, а не за номер, пишет rostovgazeta.ru.

“Крайние в списке – первые в Думе!” – подчеркнул Бураков.

Председатель центрального совета Партии пенсионеров отметил, что стремление занять первые места в списке идущих на выборы политсил – это не более чем попытка привлечь внимание. Практика же показывает, что первые номера в бюллетене не приносят ощутимой пользы. Кто был в начале в 2016 году, оказался в хвосте избирательной кампании.

Заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов заявил, что 14-й номер – это графа “против всех”. По его мнению, избиратели обязательно найдут ПП в списке и проголосуют за нее, так как альтернативе ей на сегодняшний день нет.

Напомним, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила слишком большой интерес некоторых политсил к месту в избирательном бюллетене. Между тем она выразила уверенность, что итоги выборов зависят не от места в списке, а от проделанной работы.

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