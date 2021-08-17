Поехали к Путину: владельцы базы отдыха в Екатеринбурге устроили автопробег до Москвы

Из-за проблем с документами владельцы базы отдыха «Пампасы» в Екатеринбурге решили доехать до Москвы, чтобы обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину. В столицу они прибудут в ближайшие дни.

Автопробег за спасение базы отдыха «Пампасы» в Екатеринбурге, где летом 2021 года официально открылся благоустроенный пляж, стартовал из Екатеринбурга ранним утром 16 августа. Прибыть в столицу России участники планируют спустя сутки. От владельцев базы, решивших обратиться за помощью к Путину, потребовали закрыть это место, так как постройки признаны незаконными. На обустройство базы екатеринбуржцы потратили 17 лет своей жизни. Хотим осветить эту тему не только в рамках нашего города, но и донести все до администрации президента, чтобы, надеемся, сам Владимир Владимирович помог разобраться с этим вопросом, рассказал управляющий базой Евгений Асафьев Е1. Он отметил, что свои подписи под обращением о сохранении «Пампасов» оставили свыше 3 тысяч человек. Напомним, администрация Екатеринбурга и прокуратуры добиваются закрытия базы «Пампасы» после несчастного случая, произошедшего 30 июня 2021. В этот день на территории утонул 14-летний подросток, который отдыхал на пляже с другом и его мамой. 14-летний подросток утонул на базе отдыха в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter