Работающая по всей России финансовая пирамида закрылась в Екатеринбурге

Представительство кооператива «Медфарм», работающее в микрорайоне Эльмаш, прекратило свою деятельность в Екатеринбурге. До этого Банк России выявил, что в деятельности кооператива присутствуют признаки финансовой пирамиды.

Данное предприятие рекламировалось в газетах, которые были бесплатными. Оно заявляло, что принимает средства под 22% годовых. Кооператив обещал, что деньги направляются на фармацевтику, однако этому не было никаких подтверждений, сообщает Е1 со ссылкой на Банк России. Офисы кооператива, зарегистрированного в Московской области, находятся на территории всей страны. Отмечается, что в Пермском крае и Тюменской области в отношении компании были возбуждены дела по факту мошенничества. Данные Банка России гласят, что на территории Свердловской области также осуществляется подобная работа. Директором кооператива числится мужчина по имени Николай Мишин, который зарегистрирован в Мурманской области. Также на данного гражданина зарегистрированы и другие фирмы схожей направленности. В прошлом Мишин являлся руководителем либо совладельцем шести иных компаний, которые обладают признаками однодневных фирм. Отмечается, что за мужчиной числятся долги, общая сумма которых насчитывает свыше 500 тысяч рублей. Также в отношении уроженца Мурманской области заведено дело о краже средств из Fix Price. Являясь работником магазина, мужчина похитил сейф, в котором находились 454 тысячи. Средства он потратило по собственному усмотрению. Напомним, сотрудниками полиции был задержан один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. С июня 2018 по декабрь 2020 года сотрудники предлагали гражданам заработать на фондовых рынках, однако инвестиционную деятельность организация на самом деле не вела. От новой финансовой пирамиды пострадало несколько жителей Екатеринбурга

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