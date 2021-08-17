СК завершил расследование гибели летчика из Якутска в центре Екатеринбурга

СК завершил расследование гибели летчика из Якутска в центре Екатеринбурга
СК завершил расследование гибели летчика из Якутска в центре Екатеринбурга
Сегодня, 14:38ОбществоФото: 1MI
Следователями было завершено расследование гибели 28-летнего летчика из Якутии Руслана Валеева. Он погиб 13 октября 2020 года.

Мужчина прибыл со своей родины, чтобы повысить квалификацию. Он собирался на курсы, однако неожиданно пропал.

Позднее следователи выяснили, что мужчина оказался в больнице с подозрением на COVID-19. Его туда доставили с температурой. Молодой человек оставаться в палате не стал и сбежал. Он также не забрал личные вещи. Мужчина добежал до улицы Розы Люксембург. Во дворах он решил перепрыгнуть через забор. Там он запутался в колючей проволоке. Она поранила горло, что и стало причиной кончины. В результате летчик погиб. Возле забора его нашел охранник ЖК и вызвал полицию.

Следователи также возбудили уголовное дело за убийство. Данная версия также проверялась. Однако она не нашла своего подтверждения, сообщил начальник следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Вячеслав Бабушкин.

По его словам, были назначены и проведены разного рода экспертизы, а также опрошены все свидетели случившегося. Криминала выявлено не было, пишет »КП-Екатеринбург». В результате дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.Также, по словам следователя, в крови молодого человека не было обнаружено запрещенных веществ.

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Екатеринбург
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