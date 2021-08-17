Спасший утопающих в Персидском заливе ОАЭ мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

Спасший утопающих в Персидском заливе ОАЭ мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле
Спасший утопающих в Персидском заливе ОАЭ мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:06ОбществоФото: pixabay.com
Герой, спасший утопающих людей на отдыхе за границей, разыскивается в Нижнем Тагиле. В начале лета тагильчанин вытащил из воды тонущих соотечественниц в Персидском заливе.

Жителя Нижнего Тагила Олега Бычкова, который 13 июня 2021 года спас двух россиянок в Персидском заливе ОАЭ, ищет администрация города. Пост о героическом подвиге тагильчанина опубликован в группе «Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что спасатели не смогли добраться до утопающих из-за сильных волн, однако Олег Бычков не испугался и, рискуя своей жизнью, бросился в волны и вытащил утопающих.

Жителей города, кто знаком с Олегом, просят связаться с руководством сообщества. С какой целью — не уточняется.

Напомним, в середине августа года 16-летнему свердловчанину Сергею Тетеревкову вручили благодарственное письмо. Юноша 1 августа 2021 года вывел семерых детей из пожара в селе Чатлык Красноуфимского городского округа.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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