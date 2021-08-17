Свыше 600 нарушений ПДД было выявлено на дорогах Нижнего Тагила в выходные

Свыше 600 нарушений ПДД было выявлено на дорогах Нижнего Тагила в выходные
Свыше 600 нарушений ПДД было выявлено на дорогах Нижнего Тагила в выходные
Сегодня, 14:49ОбществоФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
За минувшие выходные тагильские водители более 600 раз попались сотрудникам ГИБДД на различных нарушениях Правил дорожного движения.

По итогам рейдов ГИБДД с участием других подразделений полиций, которые проходили на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО в рамках профмероприятия «Безопасная дорога» с 13 по 15 августа 2021 года, было составлено свыше 600 протоколов об административных правонарушениях.

85 водителей были привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу дороги, 7 — за движение во встречном направлении по дороге с «односторонке», еще двое совершили данное правонарушение повторно.

21 водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

6 водителей отказались от законного требования пройти медицинское освидетельствование. 13 водителей управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, за 6 месяцев 2021 года автолюбители Нижнего Тагила оплатили около 2 тысяч штрафов на общую сумму 860 тысяч рублей за нарушение Правила дорожного движения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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