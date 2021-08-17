Тагильская компания «Уралметаллстрой» на 1,2 млн задолжала зарплату сотрудникам

В мае текущего года 72 сотрудника ООО «Уралметаллстрой» не получили заработную плату в общей сложности на 1,2 миллиона. Для того, чтобы исправить положение, пришлось вмешаться прокуратуре.

Она провела проверка, после которой подтвердила, что на предприятии были нарушены трудовые права, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В результате директор ООО «Уралметаллстрой» оказался привлечен к ответственности по статье 5.27 КоАП РФ и получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Отмечается, что после того, как в ситуацию вмешалось надзорное ведомство, все долги были погашены. Напомним, в июне сотрудники сельскохозяйственного предприятия ООО «Урал» в Красноуфимском районе получили зарплату карточками. Этим заинтересовалась прокуратура. Сельхозпредприятие выдало зарплату сотрудникам карточками-«урожайками» на Урале

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