Тагильская компания «Уралметаллстрой» на 1,2 млн задолжала зарплату сотрудникам

Тагильская компания «Уралметаллстрой» на 1,2 млн задолжала зарплату сотрудникам
Тагильская компания «Уралметаллстрой» на 1,2 млн задолжала зарплату сотрудникам
Сегодня, 22:52ОбществоФото: 1MI
В мае текущего года 72 сотрудника ООО «Уралметаллстрой» не получили заработную плату в общей сложности на 1,2 миллиона. Для того, чтобы исправить положение, пришлось вмешаться прокуратуре.

Она провела проверка, после которой подтвердила, что на предприятии были нарушены трудовые права, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В результате директор ООО «Уралметаллстрой» оказался привлечен к ответственности по статье 5.27 КоАП РФ и получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что после того, как в ситуацию вмешалось надзорное ведомство, все долги были погашены.

Напомним, в июне сотрудники сельскохозяйственного предприятия ООО «Урал» в Красноуфимском районе получили зарплату карточками. Этим заинтересовалась прокуратура.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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