В Минпросвещении не подтвердили слухи об обязательной вакцинации школьных учителей

В Минпросвещении не подтвердили слухи об обязательной вакцинации школьных учителей
В Минпросвещении не подтвердили слухи об обязательной вакцинации школьных учителей
Сегодня, 13:36ОбществоФото: pixabay.com
Школьных учителей не будут принуждать вакцинироваться от коронавируса в принудительном порядке. Такая информация поступила от Министерства просвещения РФ.

Ранее заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург призвал всех педагогов страны привиться от коронавирусной инфекции. Он заявил, что в случае отказа от вакцинации учителям стоит уволиться.

Как сообщает телеканал «360», в июне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов обратился к коллегам по всей стране, призывая их вакцинироваться, чтобы иметь возможность спокойно работать. Однако министр подчеркнул, что вакцинация носит добровольный характер. На данный момент Трудовой кодекс России не содержит статьи, по которой педагогического работника можно было бы законно уволить или отстранить от работы за отказ вакцинироваться.

В стране наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом с начала лета. После прироста количества заболевших в регионах власти приняли решение ввести ряд ограничений, в том числе и обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Благодаря таким мерам количество привитых россиян начало расти.

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