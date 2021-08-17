За отобранную квартиру уралец отсудил у «черных риелторов» 2,2 миллиона рублей

За отобранную квартиру уралец отсудил у «черных риелторов» 2,2 миллиона рублей
За отобранную квартиру уралец отсудил у «черных риелторов» 2,2 миллиона рублей
Сегодня, 13:00ОбществоФото: 1MI
Потерявший из-за «черных риелторов» квартиру житель Урала выиграл у них суд. Из-за них он провел три года в приюте. Теперь похитители обязаны выплатить 2,2 миллиона рублей.

Несколько лет назад посреди дня, на глазах прохожих, мужчина из Екатеринбурга был похищен неизвестными. Ему надели на голову пакет и увезли на автомобиле на скотомогильник. Там его били и стали угрожать. После этого несколько дней мужчина провел запертым в квартире, пока не подписал бумаги о продаже квартиры. Оформлена сделка была через договор купли-продажи, пишет Е1.

Взамен мужчине была предоставлена комната в бараке, расположенном где-то в Свердловской области.

Пострадавший посчитал, что полиция в решении проблемы ему не поможет и не стал писать заявление. Однако следователи его нашли сами, так как банда совершила не одно преступление. Двое мужчин были задержаны и осуждены. Несколько человек все еще не пойманы, их разыскивает полиция.

Мужчина в результате остался на улице. Он три года проживал в приюте для бездомных. Его директор помогла подать иск в суд.

Суд допрашивал ответчиков посредством видеосвязи. Теперь осужденные должны выплатить долг.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судмошенничествориелторыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы